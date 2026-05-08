Врачи из Саратова спасли супругов после отравления угарным газом

В конце апреля в отделение острых отравлений Саратовской городской клинической больницы скорой медицинской помощи доставили семейную пару. Супруги проживают в частном доме с газовым отоплением. Накануне оба почувствовали головокружение, головную боль и слабость, но не поняли причину недомогания. Утром 60-летнего мужчину и 52-летнюю женщину в бессознательном состоянии обнаружил сын и вызвал скорую. Мужчину привели в сознание уже в машине по пути в больницу. Состояние женщины было крайне тяжёлым из-за острой церебральной и дыхательной недостаточности.

За спасение взялись специалисты единственного в регионе отделения острых отравлений. Мужчине назначили оксигенотерапию с использованием мобильного кислородного концентратора (такие аппараты есть во всех палатах). Его супругу поместили в палату интенсивной терапии на сутки подключили к аппарату ИВЛ. После восстановления сознания и дыхания женщину перевели в стандартную палату, рассказала заведующая отделением Ольга Чернова. С начала 2026 года специалисты уже пролечили и выписали 23 пациента, пострадавших от токсического действия газов и угарного газа.

Три дня над супругами работали анестезиологи-реаниматологи Роман Кусмаров и Аскер Калибатов, врачи-токсикологи Алексей Насекин и Татьяна Дубик. К майским праздникам семейную пару выписали на амбулаторное наблюдение. Главный врач больницы, профессор Ирина Бугаева подчеркнула: «Для спасения таких пациентов у нас есть всё: оборудование, лекарства, восстановительные технологии и, главное, компетентные специалисты. Если критическое время не упущено и пациент доставлен в отделение, его жизнь можно считать спасённой».