Сотрудница почты в Гагаринском районе похитила из кассы 300 тысяч рублей

В Саратове сотрудница почты стала фигуранткой уголовного дела о краже. В полицию обратился представитель отделения связи в одном из сел Гагаринского района. Он сообщил, что за февраль текущего года из кассы пропали 300 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемой. Ими оказалась 50-летняя сотрудница почты. На допросе женщина дала признательные показания. Она пояснила, что хотела купить жилье, но собственных средств на это не хватало, поэтому она решила воспользоваться деньгами из кассы.

В качестве меры пресечения подозреваемой избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить точную сумму ущерба. Почтовое отделение, где работала женщина, продолжает функционировать в штатном режиме.