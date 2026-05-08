В Балаково обнаружено тело 16-летней утонувшей девушки

Фото: Следком 64

В Балаково Саратовской области утонула 16-летняя девушка. Трагедия произошла 7 мая в районе местного пляжа. По предварительным данным, компания подростков находилась на берегу реки, после чего двое друзей спрыгнули в воду. Одну из девушек унесло течением. На месте происшествия работали водолазы, которые обнаружили тело погибшей.

Известно, что одна из девушек решилась прыгнуть под воздействием друзей. Одну из них спасли, а вторую спасти не удалось. Двое парней пытались вытащить подругу из воды, но сами чуть не утонули и выбрались на берег без неё.

По поручению руководителя регионального управления СК Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осматривают место происшествия, будут назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.