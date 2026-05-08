Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

На железнодорожном переезде в Саратове прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!». Активисты совета молодежи ПривЖД провели ее с целью привлечения внимания водителей к проблеме безопасности в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

Мероприятие было организовано вблизи о.п. Зуборезный в Заводском районе Саратова, где отмечается интенсивное движение поездов и автомобилей.

В ходе акции железнодорожники раздали водителям тематические листовки, напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

Приволжская железная дорога призывает водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Согласно статье 12.10 КоАП РФ нарушение правил движения через железнодорожные пути влечёт наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.