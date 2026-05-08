«Свет Победы»: дети сотрудников «Облкоммунэнерго» почтили память героев

Фото: АО "Облкоммунэнерго"

В преддверии 9 Мая сотрудники АО «Облкоммунэнерго» организовали для своих детей особенную экскурсию. В рамках патриотической акции «Свет Победы» ребята посетили музей боевой славы, расположенный в парке Победы.

Целью мероприятия было не просто познакомить подрастающее поколение с историей, но и на живом примере показать, какой ценой досталась мирная жизнь. В залах музея юные гости с неподдельным интересом рассматривали подлинные свидетельства войны: образцы вооружения, полевую форму солдат, письма-треугольники с фронта и личные вещи героев. Каждый экспонат — не просто музейный предмет, а символ мужества и стойкости.

Важной частью экскурсии стало возложение цветов к мемориалу павших воинов. Дети и взрослые почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений. Живые цветы на сером граните — это дань уважения поколению победителей, которое отстояло свободу Родины.

Акция «Свет Победы» символизирует ту самую искру благодарности, которую мы обязаны пронести сквозь годы. Как отметили организаторы, помнить историю — долг каждого, но именно дети способны сохранить эту память чистой и искренней.

«Мы хотим, чтобы наши дети знали правду о войне, гордились своими предками и понимали, что подвиг героев бессмертен. Такие экскурсии — это наш „Свет Победы“, который мы передаем им, как эстафету», — поделился впечатлениями сотрудник компании Владимир Верин.

Ребята приобрели не только новые знания, но и осознание того, что мир и покой на их улицах — это продолжение той великой Победы, за которую сражались деды и прадеды. Помнить, чтобы жить. Гордиться, чтобы побеждать.

С Днем Великой Победы!