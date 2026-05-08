Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования выросли на 2,3% в I квартале 2026 года

С января по март 2026 года на поезда дальнего следования, отправлявшиеся с вокзалов и станций Приволжской железной дороги, было оформлено более 500 тыс. электронных билетов через Интернет. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Доля онлайн-продаж составила 70,7% от общего количества реализованных в этот период билетов. Большая часть электронных билетов была оформлена через официальный сайт ОАО «РЖД».

Пользователям смартфонов доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». С его помощью можно приобрести без комиссии билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. В электронном формате можно оплатить перевозку дополнительной ручной клади, багажа и домашних питомцев, а также услугу дополнительного питания.

Подробную информацию о правилах оформления электронных билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».