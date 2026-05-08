В Саратовской области пройдут более 80 мероприятий к 9 Мая в ДШИ

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы детские школы искусств Саратовской области подготовили более 80 мероприятий. Юные музыканты, художники и мастера декоративно-прикладного искусства примут участие в концертах, выставках и мастер-классах. Концерты пройдут в Ртищеве, Красном Куте, Турках, Аркадаке, Пугачеве, Ершове и других городах и районах. В ЗАТО Светлый юные артисты исполнят программу «Родина слышит», а в Петровске пройдут литературные вечера у «Стены памяти».

До середины мая открыты выставки художественных работ. В Калининске экспозиция размещена в Центре творчества и досуга, в Хвалынске и Ровном представлены работы «Победа со слезами на глазах». Юные художники Питерки и Балтая посвятили полотна героям ВОВ и воинам СВО. Также работают выставки в Ивантеевке, Перелюбе, Сенново, Александрове-Гае, Базарном Карабулаке и Вольске.

Ученики ДШИ участвуют в акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Поем двором». ДШИ №1 г. Балашова присоединилась к марафону «Маршрут Победы»: юные фольклористы исполняют в транспорте военные песни и раздают георгиевские ленточки. Волонтерское направление «Наш вклад в Победу!» также включит дополнительные мероприятия.