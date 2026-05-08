«Наследники Победителей»: в Саратове ветераны СВО встретились с лицеистами

В преддверии Дня Победы фонд «Защитники Отечества» проводит всероссийскую акцию «Наследники Победителей». На площадке саратовского филиала перед учащимися лицея № 2 выступили ветераны СВО, участники региональной программы «Наши герои» Александр Бакаев и Ренат Аминов. Они рассказали о своем боевом пути и важности сохранения семейных традиций служения Отечеству.

Александр Бакаев, уже оставивший военную службу, не смог остаться в стороне во время мобилизации и отправился на фронт. После ранения он вернулся и теперь работает заместителем главы администрации Фрунзенского района по патриотическому воспитанию. Кадровый военный Ренат Аминов участвовал в СВО и боевых действиях в Сирии, награжден орденом Мужества и медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».

Ветераны говорили не только о современных боевых действиях, но и о памяти предков, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Школьники живо интересовались военной тактикой, снаряжением и фронтовым бытом. Акция продолжается.