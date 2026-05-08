В Саратовской области продолжат работу над проектом закона о полномочиях ОМСУ

В Правительстве области состоялось заседание рабочей группы по реализации федерального закона об общих принципах местного самоуправления в единой системе публиката власти. Мероприятие провел вице-губернатор Михаил Исаев. Министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов выступил с докладом о разработке областного закона о полномочиях органов местного самоуправления. К работе активно привлекались исполнительные органы, главы муниципалитетов, депутаты, Ассоциация «Совет муниципальных образований», академическое и экспертное сообщество.

Заместитель председателя областной Думы Сергей Овсянников отметил комплексную системную работу, включая выездные заседания Совета облдумы. Председатель ассоциации Людмила Жуковская подчеркнула высокую вовлеченность муниципального сообщества. Представители науки и руководители муниципалитетов отметили важность сохранения двухуровневой системы местного самоуправления, доказавшей свою эффективность.

Участники совещания отметили отдельные нормы, требующие доработки. Работа над проектом закона продолжится в течение 2026 года, после чего он будет направлен на рассмотрение и принятие в областную Думу.