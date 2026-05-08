Авария в Энгельсе: на помощь прибыла техника из двух районов области

В Энгельс прибыла дополнительная спецтехника из районов Саратовской области для борьбы с подтоплениями. Ранее в городе уже работали водооткачивающие машины из Саратова. Поддержку оказало региональное правительство. Водокачки из Красноармейского и Краснокутского районов уже задействованы в ночные часы. Ожидается прибытие техники из других муниципалитетов. Это поможет быстрее справиться с откачкой воды и минимизировать последствия подтоплений.

На аварийном участке самотечного коллектора в ночное время продолжаются активные работы. Основная задача — подготовить все необходимое для горизонтально-направленного бурения, которое планируют запустить в ближайшие выходные на втором этапе ограничения водоснабжения. Параллельно две бригады рабочих выполняют сварку и монтаж третьей обводной напорной линии диаметром 560 мм. Задействованы два сварочных поста и экскаваторная техника.

«Ситуация остается на контроле. Благодарен правительству области за оперативную помощь. Это позволит усилить откачку в ночные часы и снизить риски для жителей. Подготовка к горизонтальному бурению идет по графику. Сделаем все возможное, чтобы минимизировать неудобства для горожан и справиться с последствиями аварии в кратчайшие сроки», — прокомментировал глава Энгельсского района Максим Леонов.