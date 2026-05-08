Панков с жителями Саратова возложил цветы к монументу «Воин-освободитель»

Панков с жителями Саратова возложил цветы к монументу на Воскресенском кладбище
С жителями Саратова депутат Госдумы Николай Панков возложил цветы к монументу «Воин-освободитель» на Воскресенском кладбище.
«Вечная память тем, кто защитил нашу Родину в страшные годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон нашим землякам, которые сражались на фронте и трудились в тылу. Лечили раненых в госпиталях и отправляли на фронт все необходимое нашим бойцам. Низкий поклон и здоровья нашим ветеранам. Спасибо за Победу!», - отметил Николай Панков.