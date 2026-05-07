В Энгельс помимо водооткачивающей техники из Саратова прибыли машины из других МР

Сегодня в Энгельс помимо водооткачивающей техники из Саратова, которая работает уже не первый день, при поддержке регионального правительства начали прибывать машины из других районов.

Дополнительная специализированная техника уже прибыла из Красноармейского, и Краснокутского районов. Она будет работать в ночные часы. На подходе машины и с других районов области.

Прибывшие водокачки уже работают на адресах и помогут оперативнее справится с откачкой вод, чтобы минимизировать последствия подтоплений.