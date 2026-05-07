В связи со снижением давления холодного водоснабжения организован подвоз воды на территории Энгельса

В связи со снижением давления холодного водоснабжения организован подвоз воды на территории города Энгельса. Об этом сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

В настоящее время установлены машины, из которых жители могут набрать воды для технических нужд. Бочки будут находиться в ночное время по адресам: ул.Кожевенная, 10, пр-т Фридриха, 2, ул. М.Расковой, 7, ул. Степная, 37.

Завтра 08.05.26 установлен график дежурств машин, подвозящих воду, где жители могут набрать как питьевой, так и технической.

ДК Дружба: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.

Ул. Тельмана, 33: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.

Пр-т Строителей, 11: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00.

Ул. Советская, 45Б: с 9:00 до 11:00.

Пр-т Строителей, 10: с 16:30 до 21:00.

Ул. Маяковского, 43: с 9:00 до 11:00.

Ул. Колотилова, 66А: с 14:00 до 16:00 и с 19:00 до 21:00.

Энгельс-1, 212: с 11:30 до 13:30.

Ул. Тельмана, 13: с 14:00 до 16:00.

Ул М.Василевского, 27: с 11:30 до 13:30.

Ул. Тельмана, 6: с 11:30 до 16:00

Пр-т Строителей, 19А: с 9:00 до 11:00 и с 19:00 до 21:00.

Ул. М.Расковой, 9: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00.

Ул. Студенческая, 183/1: с 14:00 до 18:30.

Ул. Краснодарская, 10: с 16:30 до 18:30.

Ул. Кожевенная, 10: с 14:00 до 16:00.

Ул. Полиграфическая, 85: с 9:00 до 11:00 и с 16:30 до 18:30.

Ул. Полиграфическая, 55: с 14:00 до 16:00.

Ул. 148-й Черниговской дивизии, 25: с 11:30 до 13:30 и с 19:00 до 21:00.