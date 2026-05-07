Саратовский коллектив «АРТ микс» завоевал Гран-при международного конкурса

Саратовская студия танца «АРТ микс» (клуб «Заводской») под руководством балетмейстера Дмитрия Гандзия стала лауреатом I степени XI Международного конкурса-фестиваля юных дарований «Весеннее скерцо».

Конкурс объединил талантливых детей со всей страны, и наш коллектив сумел достойно представить регион.

Помимо главной награды, юные танцоры завоевали четыре диплома лауреата I степени и четыре диплома лауреата II степени в дополнительных номинациях. Особое внимание жюри привлекла хореографическая композиция «Радуга Победы», которая была отмечена специальным дипломом «За вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне».