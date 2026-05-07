В Петровском районе построят зерносушильный комплекс за 210 млн рублей

В Петровском районе компания «Плодородие-Саратов» реализует инвестиционный проект стоимостью 210 млн рублей по созданию современного складского и зерносушильного комплекса. После выхода на полную мощность объект сможет единовременно хранить до 50 тысяч тонн зерновых и технических культур, а также сушить и сортировать 30 тонн зерна в час. Завершение проекта запланировано на текущий год, что позволит создать 20 новых рабочих мест.

С начала реализации проекта в 2021 году выполнена подготовка земельного участка, создана лаборатория, введены в эксплуатацию автомобильные весы, построен склад площадью 540 кв. м. Также возведён и работает ангар площадью 1400 кв. м, позволяющий единовременно хранить до 2 тысяч тонн зерновых и до 2,5 тысяч тонн технических культур. В марте этого года начались предварительные работы по строительству второго ангара и благоустройству прилегающей территории.

Заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Мариевская подчеркнула: «Ввод объекта в эксплуатацию станет важным этапом в дальнейшем развитии Петровского района, агропромышленный комплекс которого является одним из самых сильных в области, и, безусловно, будет способствовать качественной послеуборочной обработке зерна нового урожая».