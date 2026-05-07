Более 700 человек примут участие в «Туриаде – 2026» в Саратовской области

19 мая горнолыжный курорт «Хвалынь» превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».

Он объединит около 700 участников не только из Приволжского федерального округа, но и спортсменов из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов, а также команды из дружественных стран — Беларуси, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Спортсменов ждут соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, конкурс авторской песни и интеллектуальный марафон.

Напомним, окружной проект «Туриада» проходит на территории Саратовской области под патронатом Полномочного Представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.