Бусаргин принял участие в онлайн-«Бессмертном полку» через MAX

Губернатор Роман Бусаргин накануне Дня Победы принял участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. В этом году появилась возможность сделать это через национальный мессенджер MAX. Глава региона рассказал о своих дедах – Иване Бабошкине и Станиславе Бусаргине, которые прошли боевой путь до Берлина. Станислав Васильевич служил в Сталинграде, командовал противотанковым орудием, участвовал в охране Нюрнбергского процесса и был награжден медалью «За отвагу».

К акции присоединились тысячи жителей Саратовской области, включая участников СВО и финалистов региональной программы «Наши герои». После войны оба деда вернулись к мирной жизни, трудились на родной земле и восстанавливали страну.

Трансляцию онлайн-шествия «Бессмертного полка» можно будет посмотреть в День Победы в 12:00 по местному времени.