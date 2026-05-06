В Энгельсской поликлинике №1 установили два новых УЗ-сканера

В Энгельсской городской поликлинике №1 работают два кабинета, оснащенных современными ультразвуковыми сканерами. Аппараты были получены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Благодаря новому оборудованию врачи могут выявлять атеросклеротические бляшки и сужения сосудов с точным определением процента стеноза и кровотока, что существенно повышает качество диагностики.

Главный врач поликлиники Ольга Емельяненко подчеркнула, что диагностическое заключение, каким бы совершенным ни был метод, не является окончательным диагнозом. Окончательный диагноз определяется только после полного обследования пациента лечащим врачом. Новое оборудование помогает врачам получать более точные данные для постановки диагноза.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения была рассчитана до 2025 года, но решением Президента Владимира Путина она продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит и дальше обновлять оборудование в поликлиниках области.