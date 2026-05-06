Саратовца заставили заплатить 267 тысяч рублей за залив чужой квартиры

В Саратове судебные приставы взыскали ущерб за залив квартиры. Коммунальный инцидент произошел из-за изношенного шланга холодной воды на кухне. Жидкость повредила натяжные потолки, обои и мебель в квартире этажом ниже. Владелица затопленного жилья обратилась за защитой своих прав в суд. Суд обязал хозяина квартиры, где произошел прорыв, возместить стоимость ремонта и компенсацию за поврежденное имущество, а также расходы на откачку воды из натяжного потолка — всего 267 тысяч рублей.

Поскольку решение не было исполнено добровольно, приставы арестовали банковские счета должника, запретили ему совершать сделки по регистрации с объектом недвижимости, а также вынесли постановление об обращении взыскания на его доходы. Принятых мер оказалось достаточно для полного погашения задолженности.

Судебные приставы напоминают: избежать дополнительных расходов и ограничений можно, своевременно исполняя требования закона.