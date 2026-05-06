Лампаду от Могилы Неизвестного Солдата доставили в Саратов поездом

В Саратов впервые прибыла лампада с огнем от Могилы Неизвестного Солдата в Москве в рамках юбилейной, десятой патриотической акции. Волонтеры доставили святыню на поезде, сохранив огонь на протяжении всего пути. На вокзале символ Победы встречали активисты «Народного фронта», ветераны и участники СВО.

Герой России Александр Янклович принял лампаду и напомнил: из 600 тысяч саратовцев, ушедших на фронт, половина не вернулась. «Этот огонь — дань памяти нашим дедам и прадедам», — сказал он. Акция стартовала у стен Кремля, и в этом году огонь доставят в города-герои, а также в Абхазию, Армению, Белоруссию, Китай и другие страны.

Из Саратова лампада отправится в Энгельс, где 9 мая ее принесут к мемориалу на Воскресенском кладбище.