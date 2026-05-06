Телеведущая из Саратова нашла замену интернету во время перебоев

Уроженка Саратова, телеведущая Первого канала Анастасия Орлова с юмором отреагировала на возможные перебои с интернетом в Москве. Диктор программы «Доброе утро» предложила зрителям альтернативный способ связи: «Вдруг не увидимся здесь, включайте телевизор с 7 до 9: если машем рукой, то это — вам». Пост в блоге развеселил поклонников.

Орлова также написала, что в столице наконец наступило тепло — ранее, 27 апреля, она жаловалась на снег и «февраль за окном». Ведущая с оптимизмом встретила перемену погоды и призвала зрителей переключаться на телевизор, если соцсети временно не работают.

Анастасия Орлова (девичья фамилия — Резчикова) родилась 19 марта 1975 года в Саратове. Окончила филфак СГУ, вела новости на канале «Россия» в Саратове. В 2011 году переехала в Москву, работала на ОТР, а с 2018 года — ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале.