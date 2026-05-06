Панков с жителями посетил памятники героям-землякаммммммм

Панков с жителями посетил памятники героям-землякам

Накануне Дня Победы депутат Госдумы Николай Панков с жителями посетил памятники героям-землякам. Тем, кто в годы Великой Отечественной войны отдал жизнь за Родину. Об этом депутат рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В селе Трубетчино Турковского района сейчас реставрируется обелиск. Он посвящен воинам, находившимся на излечении в эвакогоспитале № 4086 и умершим от боевых ран. Здесь спасали жизни раненым бойцам из-под Сталинграда, Курска и других городов. Из 20 тысяч раненых умерли всего 13.

Сейчас здесь установили новое ограждение, меняют облицовку постамента. Уже забетонировано площадка перед обелиском. День Победы он встретит обновленным. Отмечу, жители им гордятся. И считают, что обелиск был сооружён по проекту знаменитого скульптора Е.В.Вучетича.

Еще один уникальный памятник находится в селе Красное Знамя Аркадакского района. Здесь увековечены имена воинов-земляков. А рядом - имена героев социалистического труда, их в селе было трое. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».

Сейчас наши земляки сражаются в священной военной операции. Их имена встали в ряд с именами их героических дедов и прадедов. Любовь к Родине - это самая крепкая связь поколений», - подчеркнул Николай Панков.