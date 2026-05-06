Лжеюристы обманули жительницу Саратова на почти 800 тысяч рублей

41-летняя жительница Саратова обратилась в полицию после того, как лжеюристы выманили у нее почти 800 тысяч рублей. В ноябре 2025 года женщина нашла в интернете фирму, которая обещала юридическую помощь пострадавшим от мошенников, и оставила онлайн-заявку. С ней связался «представитель» компании, провел «проверку» и заявил, что ее деньги выведены за границу.

Для возврата средств он рекомендовал открыть счет в иностранном банке. С декабря 2025 года по май 2026 года под разными предлогами — оплата налогового сбора, оформление апостиля, продление учетной записи — злоумышленники выманили у горожанки более 795 тысяч рублей. Деньги переводились на счета аферистов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Полиция предупреждает: будьте осторожны при выборе юридических компаний, не переводите деньги незнакомцам и проверяйте информацию через официальные источники.