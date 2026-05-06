В Саратове пожарные спасли троих мужчин из горящей квартиры на Политехнической

В Саратове на улице Политехнической огонь отрезал путь к спасению, но трагедии удалось избежать благодаря профессионализму пожарных. Сообщение о возгорании в квартире трехэтажного дома поступило в 02:11. Внутри находились трое мужчин. Они не могли самостоятельно покинуть жилье — прихожая была в огне, а в подъезде образовалось плотное задымление.

Прибывшие огнеборцы проникли в запертую изнутри горящую квартиру и спасли всех троих. Хозяин квартиры был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Еще двоих жильцов дома вывели, используя спасательные устройства. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Благодаря слаженным действиям пожарных жертв удалось избежать. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.