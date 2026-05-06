Саратов, Волгоград и Севастополь объединил телемост «Победа одна на всех»

Фото: Культурный регион 64

5 мая Областная специальная библиотека для слепых в Саратове стала центром телемоста «Победа одна на всех». Мероприятие в рамках инклюзивного проекта «Журавли» объединило специалистов библиотек из Саратова, Волгограда и Севастополя. Цель — подчеркнуть многонациональный вклад народов СССР и рассказать о подвигах героев разных национальностей, включая Астана Кесаева, Гаяза Ромаева и защитников Дома Павлова.

Директор библиотеки Ольга Новикова отметила, что проект помогает людям с нарушениями зрения прикоснуться к истории через тактильные ощущения. Представитель Волгограда Ангелина Стрижакова рассказала о легендарном Доме Павлова, который 58 дней обороняли бойцы разных национальностей. Коллега из Севастополя Александра Лазарева поделилась историей осетинского героя-подводника Астана Кесаева, чья подлодка «Малютка» внесла вклад в освобождение Крыма.

Особое внимание уделили Саратову как прифронтовому городу и центру трудовой доблести. В 2020 году он получил почетное звание «Город трудовой доблести». Телемост показал, что подвиг не знает границ. Проект «Журавли» будет продолжаться, объединяя людей и сохраняя память о тех, кто защищал Родину.