Песни военных лет прозвучали в саратовском военном госпитале

Накануне Дня Победы в госпитале Саратова состоялся концерт. Артисты выступали прямо в больничных палатах, и звуки песен разносились по всему зданию. Бойцы просили повторить любимые мелодии военных лет: «Катюшу», «Смуглянку», «Землянку». Голоса сливались в едином хоре, объединяя всех присутствующих.

Концерт стал возможен благодаря гармонисту-виртуозу Сергею Рублёву, Веронике Цатенко, Ольге Комаровой из Центра народного творчества имени Руслановой и солисту ДК «Звезда» Дамиру Зяйнитдинову. Артисты привезли бойцам свежие фрукты и сувениры. У стен госпиталя волонтёры Вавиловского университета высадили белые розы в рамках акции «Цветок Победы».

«В канун Великой Победы люди объединяются, чтобы помнить о подвигах героев и выразить благодарность бойцам, которые, как наши предки, защищают Родину», — подчеркнул Сергей Рублёв. Директор центра Валерий Зимин отметил, что каждый участник внёс тепло в сердца бойцов, напомнив о связи поколений.