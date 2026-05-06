В лидерах весенней посевной — пять районов Саратовской области

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Посевная кампания в Саратовской области набирает обороты. По состоянию на 6 мая весенний сев проведён на площади 155,2 тысячи гектаров. За последние сутки засеяно 42 тысячи гектаров. Лидируют Дергачёвский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснопартизанский и Питерский районы, в хозяйствах которых засеяно более 10% площадей.

Параллельно аграрии продолжают подкормку озимых культур. Удобрения внесены на 790 тысячах гектаров — это 92% от плана. Полностью выполнили плановые показатели 26 муниципальных районов. Закрытие влаги проведено на площади более 2,8 млн гектаров (94% от плана).

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства области Василий Котов уточнил, что работы по подкормке озимых и боронованию планируют завершить к 10 мая.