Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 11:16

В Парке Гагарина выступили коллективы жестового пения из Энгельса

В Парке покорителей космоса прошел праздничный концерт с участием инклюзивных студий
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина прошел концерт, посвященный Дню космонавтики. В мероприятии приняли участие творческие коллективы образовательных учреждений Саратовской области. Свои номера представили обучающиеся Центра образования «Родник знаний», включая студию жестовой песни «Зеркало души» и студию инклюзивного танца «Дюшес».

Также на сцене выступили участники коллектива жестового пения «Лучики» из школы-интерната АОП №3 г. Энгельса. Концерт объединил талантливых детей и педагогов, показав важность инклюзивного творчества и сохранения памяти о космических достижениях страны.

Мероприятие прошло на живописной территории парка, созданной на месте приземления Юрия Гагарина. Зрители тепло встречали каждое выступление, а организаторы пообещали продолжать подобные патриотические акции.