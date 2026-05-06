В Парке Гагарина выступили коллективы жестового пения из Энгельса

В Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина прошел концерт, посвященный Дню космонавтики. В мероприятии приняли участие творческие коллективы образовательных учреждений Саратовской области. Свои номера представили обучающиеся Центра образования «Родник знаний», включая студию жестовой песни «Зеркало души» и студию инклюзивного танца «Дюшес».

Также на сцене выступили участники коллектива жестового пения «Лучики» из школы-интерната АОП №3 г. Энгельса. Концерт объединил талантливых детей и педагогов, показав важность инклюзивного творчества и сохранения памяти о космических достижениях страны.

Мероприятие прошло на живописной территории парка, созданной на месте приземления Юрия Гагарина. Зрители тепло встречали каждое выступление, а организаторы пообещали продолжать подобные патриотические акции.