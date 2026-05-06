НовостиОбщество6 мая 2026 11:15

В саратовском музее открывается выставка «Офицеры Великой Отечественной войны»

В Саратове экспозиция раскрывает судьбы саратовских офицеров через личные вещи и награды
Фото: МинИнформ 64 Z

7 мая в музее боевой и трудовой славы на Соколовой горе состоится презентация выставки «Офицеры Великой Отечественной войны». Экспозиция раскрывает судьбы саратовских офицеров через уникальные экспонаты: личные вещи, документы, фотографии и награды. Выставка приурочена к вкладу офицерского корпуса в Победу.

Отдельный раздел посвящен Николаю Терехину, которому 29 марта 2026 года Указом Президента Владимира Путина посмертно присвоено звание Героя России за три воздушных тарана. Экспозиция подчеркивает мужество, стойкость и самоотверженность защитников Отечества.

В мероприятии примут участие ветераны, родственники участников войны, представители общественных и патриотических организаций, учащиеся школ. Выставка будет открыта с 7 мая 2026 года по июнь 2027 года.