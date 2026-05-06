В Энгельсе круглосуточно устраняют аварию на канализационном коллекторе

В Энгельсе устранение аварии на самотечном канализационном коллекторе стало приоритетом всей системы ЖКХ региона. Работа организована в круглосуточном режиме, задействована вся имеющаяся техника и специалисты, в том числе из Саратова. Из регионального бюджета выделены средства на закупку дополнительного оборудования. В ближайшее время в город прибудет новая мощная установка для откачки воды — аналогов ей в Энгельсе нет. Также работает комиссия по оценке ущерба имуществу жителей.

Из-за технической особенности коллектора и глубины его прохождения оперативные противоаварийные работы невозможны без кратковременных отключений горячей и холодной воды. Это вынужденная мера. Перед местной властью и коммунальными службами поставлена задача определить четкий график и по возможности проводить работы в ночные часы. Будет организован своевременный подвоз воды.

Поставлены и другие задачи: вопрос по коллектору на аварийном участке должен быть закрыт полностью, временных решений быть не может. Все подтопленные территории после откачки воды приведут в порядок. Глава Энгельсского района Максим Леонов лично проконтролирует, чтобы всем потребителям, оказавшимся в зоне отключения, сделали перерасчет, в том числе по водоотведению.