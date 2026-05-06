АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило более 127 млн рублей за гибель урожая сои агропредприятию в Краснодарском крае

Erid.2W5zFFwoQ33

АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату в размере более 127 млн рублей по договору страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой агропредприятию в Краснодарском крае.

Установившаяся на территории Краснодарского края в июле 2025 года затяжная аномальная жара, сопровождавшаяся локальными ливнями с грозами и градом, стала причиной гибели (утраты) и частичной гибели урожая сои в Кореновском, Динском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах края, где находились посевы предприятия.

Рассмотрев предоставленные страхователем документы, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило более 127 млн рублей в соответствии с условиями договора.

«Засуха в последнее время стала охватывать все более обширные территории сельскохозяйственного назначения. Это явление характеризуется длительным недостатком атмосферных осадков, что приводит к истощению запасов влаги в почве, снижению урожайности и другим негативным последствиям для сельского хозяйства. В этой связи агрострахование, в том числе с государственной поддержкой, является инструментом управления рисками, позволяющим минимизировать финансовые потери и обеспечивать стабильность производства предприятия», - прокомментировал Петр Гречко, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Краснодаре.

Реклама. АО СК «РСХБ-Страхование» ИНН3328409738