«Случайный вальс» станцевали в саратовских электричках

Фото: ПривЖД

В преддверии Дня Победы в пригородных поездах по маршрутам Саратов – Ртищево и Балаково – Саратов состоялся флешмоб «Случайный вальс». Его так назвали в честь одноимённой музыкальной композиции, написанной вскоре после окончания Сталинградской битвы.

Волонтеры приглашали пассажиров станцевать с ними под песни военных лет, а затем исполнили известную песню «День Победы».

В завершении мероприятия каждый участник получил на память георгиевскую ленту – символ памяти, мужества и вечной благодарности героям Великой Отечественной войны.