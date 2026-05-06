Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 мая 2026 10:28

«Случайный вальс» станцевали в саратовских электричках

Источник:kp.ru
Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД

В преддверии Дня Победы в пригородных поездах по маршрутам Саратов – Ртищево и Балаково – Саратов состоялся флешмоб «Случайный вальс». Его так назвали в честь одноимённой музыкальной композиции, написанной вскоре после окончания Сталинградской битвы.

Волонтеры приглашали пассажиров станцевать с ними под песни военных лет, а затем исполнили известную песню «День Победы».

В завершении мероприятия каждый участник получил на память георгиевскую ленту – символ памяти, мужества и вечной благодарности героям Великой Отечественной войны.

Фото: ПривЖД

Фото: ПривЖД