Студент из Саратова обучил нейросеть распознавать движения человека

В Институте физики СГУ прошла студенческая научная конференция. Студенты, представившие лучшие доклады, получили рекомендации и приглашения на оплачиваемые стажировки. Лучшим признан доклад второкурсника Ивана Мягкого. Он разработал умную систему, которая с помощью нейросети распознает движения человека. Устройство на микроконтроллере с гироскопом и акселерометром фиксирует каждое движение и передает данные на компьютер.

Технология оказалась востребованной: саратовские ученые сделали уже 5 устройств для Пинского университета (Беларусь). Там их используют в подготовке гребцов олимпийской сборной. Еще 5 датчиков проходят финальные тесты перед отправкой. Российские и белорусские ученые планируют совместно изучать данные, чтобы объективно контролировать тренировки и делать их эффективнее. Для масштабирования проекта команда подаст заявку на грант.

Система найдет применение не только в спорте, но и в медицине: для диагностики нервных, мышечных, сердечных и легочных патологий. Молодой исследователь получил шанс продолжить работу и внедрить разработку. Поддерживая Десятилетие науки и технологий, объявленное президентом, такие проекты становятся важным вкладом в будущее.