Панков призвал защитить интересы работников саратовского завода

Депутат Госдумы Николай Панков на заводе «Газпроммаш» встретился с трудовым коллективом и руководством. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это одно из системообразующих предприятий Заводского района. Производит газовое оборудование. Поставляет продукцию во все регионы страны и за рубеж.

В непростое время завод выжил и теперь развивается. В этом помогают прекрасные специалисты. Многие здесь работают по 10-15 лет. А некоторые - еще со времен зуборезного завода, в чьих корпусах разместилось предприятие.

Открыто говорили с коллективом и о проблемах. Завод поставил продукцию одному из контрагентов, а оплату не получил. Из-за кассового разрыва возникли трудности с выплатой зарплат. Считаю, такое недопустима. Обратился по этому поводу к зампреду Правительства области по экономике. С руководством завода будем искать и другие решения. Из-за этой ситуации рабочие страдать не должны», - подчеркнул Николай Панков.