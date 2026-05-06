Трое саратовцев подозреваются в ночном хулиганстве с травмами потерпевших

В Саратове полицейские возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий на проспекте Героев Отечества. В отдел полиции № 3 в составе УМВД России по г. Саратову 1 мая в ночное время поступило сообщение о нарушении общественного порядка группой граждан. В результате происшествия с травмами в медицинское учреждение обратились трое местных жителей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции участников происшествия. Ими оказались ранее не судимые саратовцы в возрасте 29, 24 и 22 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины неправомерных действий. Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленникам грозит наказание по закону. Полиция напоминает, что хулиганство — это уголовно наказуемое деяние, за которое предусмотрена серьезная ответственность.