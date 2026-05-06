НовостиОбщество6 мая 2026 9:27

Житель Энгельса перевёл мошенникам почти 3 миллиона рублей

Пенсионер из Энгельса поверил лжесотруднику Росфинмониторинга и лишился сбережений
В полицию Энгельса обратился 64-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. В мессенджере ему позвонили с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что сбережениями пенсионера пытаются завладеть злоумышленники. Для сохранности он убедил перевести деньги на безопасный счёт.

Мужчина поверил незнакомцу, обналичил 2 999 000 рублей и через банкомат перевёл их на неизвестные счета. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция вновь призывает граждан быть бдительными. Мошенники могут представляться кем угодно и называть любые предлоги, чтобы завладеть сбережениями. Проверяйте любую поступающую информацию и помните: «безопасных» или «специальных» счетов не существует!