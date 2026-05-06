Фото: канал Максима Калядина

В Петровске на Привокзальной площади появится новый фонтан, который украсит территорию перед памятником Петру Первому.

Идею установки фонтана предложили сами жители города. Дизайн разработан специально для Петровска по авторскому индивидуальному проекту. Сейчас завершается аукцион на изготовление и установку объекта. Основание памятника также планируется обновить.

Реконструкция Привокзальной площади проходит в этом году в рамках масштабного проекта. Петровск выиграл федеральный грант в 90 млн рублей по итогам конкурса благоустройства малых городов России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным.