Вячеслав Володин назвал срок строительства нового моста через Волгу у Саратова

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время визита в Саратов обозначил сроки строительства нового моста через Волгу. «В 2028 году — у нас задача так стоит. Это будет обход вокруг Саратова и Энгельса. Будет прекрасный мостовой переход с вантовыми конструкциями как раз в том месте, где коренная Волга, с подходами», — сказал политик. Фрагмент выступления 6 мая опубликовали его сторонники.

Володин также сообщил, что в этом году планируется завершить обход вокруг Пугачева и сделать хорошую дорогу на Балаково. Благодаря передаче на федеральный уровень самых тяжелых дорог («Саратов — Озинки», «Саратов — Ртищево — Тамбов», «Ровное — Энгельс — Балаково — Ивантеевка»), их ремонт и строительство обходов финансируются из федерального бюджета, а не из областного дорожного фонда.

«Более 2000 километров. И это десятки миллиардов затрат, которые необходимо проводить на ремонт или строительство обходов. Но это не за счет бюджета области», — подчеркнул спикер Госдумы.