17 семей из Саратовской области поборются за выход в финал конкурса России

С 11 по 14 мая в Уфе пройдёт окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» — самого массового проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Более 1500 участников из 280 семей Поволжья поборются за выход в финал. Саратовскую область представят 17 семей.

Участников ждут интеллектуальные, творческие и спортивные испытания, объединённые темой «Быть семьёй». Часть заданий будет связана с культурным кодом России. 11 мая состоится торжественное открытие, 12–13 мая — конкурсные дни, а 14 мая пройдёт встреча с писателем Сергеем Лукьяненко и церемония подведения итогов.

Финалистов ждёт поездка в Москву и семейное путешествие. Победителей объявят 8 июля, в День семьи, любви и верности. Всего во втором сезоне приняли участие более 726 тысяч человек из почти 197 тысяч семей. Конкурс — часть нацпроекта «Семья».