В Саратове стартовал региональный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Саратовской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Приём заявок продлится до 5 июля. Конкурс проводится с 2017 года и направлен на выявление и распространение успешного опыта управления, что служит стимулом для социально-экономического развития территорий. Участие проходит в два этапа: сначала региональный, затем федеральный.

Муниципальные образования могут подать проекты в одной из пяти номинаций: повышение эффективности управления, развитие бренда территории, градостроительная политика и ЖКХ, укрепление межнационального мира, внедрение цифровых технологий («умный город»). К участию приглашаются муниципальные округа, городские округа, городские и сельские поселения. Муниципальные районы и внутригородские районы участвовать не могут.

Заявки направляются на электронную почту smosar@mail.ru с пометкой «ЛМП_(наименование МО)». Победители регионального этапа представят область на федеральном уровне. Лауреаты федерального этапа получат дипломы Правительства РФ и денежные премии в виде межбюджетных трансфертов.