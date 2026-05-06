В Саратовской области обсудили грантовую поддержку технологического бизнеса

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области прошла деловая встреча, посвященная грантовой поддержке технологических компаний и импортозамещающих проектов. Министр Александр Марченко сообщил о создании Проектного офиса инжиниринга и инноваций на базе Корпорации развития области. Офис станет «единым окном» для промышленных предприятий и малых технологических компаний, помогая упаковывать проекты для грантовых конкурсов.

Участники встречи узнали о действующих грантовых инструментах, требованиях к претендентам и успешных примерах реализованных проектов. В формате «вопрос-ответ» промышленники смогли уточнить условия участия, сроки подачи заявок и особенности получения грантов.

Дальнейшее сопровождение окажет Корпорация развития Саратовской области. Предприятиям региона предоставят консультационную поддержку по подготовке заявок и взаимодействию с федеральными институтами развития.