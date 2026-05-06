Саратовская область ликвидирует цифровое неравенство в селах к концу 2026 года

Саратовская область намерена полностью ликвидировать цифровое неравенство в деревнях и селах к концу 2026 года. Главная цель текущего года — обеспечить современными мобильными услугами и высокоскоростным интернетом все оставшиеся малонаселенные пункты. В рамках федерального проекта сотовая связь и мобильный интернет появятся еще в 42 населенных пунктах с населением от 100 до 1000 человек. Это позволит охватить услугами связи дополнительно 13 тысяч жителей в Саратове и 22 муниципальных районах области.

Параллельно операторы связи в рамках собственных инвестпланов подключат к современным сетям 11 населенных пунктов. Таким образом, к концу 2026 года 100% малонаселенных пунктов Саратовской области будут обеспечены современными мобильными услугами связи. На торжественном мероприятии, посвященном Дню связи и информационного общества, представили планы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры в регионе на 2026 год.

«Мы ставим перед собой амбициозную, но абсолютно достижимую задачу: к концу года ни один житель области, независимо от места проживания, не останется без доступа к современным цифровым сервисам», — отметил министр цифрового развития и связи Саратовской области Владимир Старков. Сотрудники операторов связи, организаций телерадиовещания и ИТ-компаний были награждены Благодарностями Минцифры России, губернатора и областной Думы.