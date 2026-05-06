В Саратовской области отмечают День связи и информационного общества

Фото: МинИнформ 64 Z

В зале заседаний Правительства Саратовской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню связи и информационного общества, который отмечается 17 мая. С 2021 года в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства базовые станции сотовой связи размещены в 248 деревнях и сёлах региона, где проживают более 58,3 тысячи человек. Только в 2025 году доступ к качественной связи получили 15 тысяч жителей из 64 малонаселённых пунктов. Операторы также развернули оборудование ещё в 51 населённом пункте, охватив более 18 тысяч саратовцев.

Все 952 школы, 73 колледжа и техникума подключены к Единой сети передачи данных с системой фильтрации вредного контента. Отмечена эффективность горячей линии «117», созданной для консультаций по вопросам контрактной службы. В 2025 году на линию поступило свыше 20 тысяч звонков, а за всё время — более 100 тысяч обращений. Сегодня сотовая связь доступна 99,6% населения области, интернет — 99,2%.

Министр цифрового развития Владимир Старков подчеркнул высокую отдачу от государственно-частного партнёрства, поблагодарив операторов за инвестиции и техническую поддержку социальных проектов.