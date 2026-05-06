Саратовский музей СВО знакомит посетителей с РПГ-30 «Крюк»

Саратовский музей истории специальной военной операции продолжает патриотическое воспитание молодёжи, знакомя посетителей с образцами современного отечественного вооружения. Один из ключевых экспонатов — реактивный противотанковый гранатомёт РПГ-30 «Крюк», созданный специалистами ГНПП «Базальт» в середине 2000-х годов.

Уникальная бикалиберная конструкция с имитатором цели позволяет эффективно преодолевать современные системы активной защиты бронетехники: сначала срабатывает ложная цель, затем основной заряд поражает объект.

Принятый на вооружение в 2012 году, «Крюк» зарекомендовал себя как надёжное средство борьбы с бронетехникой в любых условиях. Директор музея Наталия Речман отметила, что экспозиция способствует формированию у молодёжи интереса к военной истории России, уважения к труду отечественных инженеров и осознания важности защиты Отечества. Экспонат был передан музею «Саратовской ассоциацией героев».