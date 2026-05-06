Саратовские ветераны посетили Парк покорителей космоса накануне Дня Победы

Накануне Дня Победы саратовские ветераны посетили Парк покровителей космоса имени Юрия Гагарина. В ходе обзорной экскурсии они узнали историю места приземления первого космонавта, которое было масштабно реконструировано по инициативе и при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. В 2021 году, к 60-летию полета, на его базе открыли современный мемориальный парк.

Ветеран труда Анна Якушева поделилась впечатлениями: «Прекрасное живительное место с сильной энергетикой! Очень рады, что реализуется второй этап проекта — строительство образовательного центра, который станет местом притяжения для молодежи». По дороге к месту приземления ветераны вспоминали чувства радости и гордости за страну, которые испытывали 12 апреля 1961 года.

Экскурсоводы показали ветеранам стелу, памятник Гагарину, аллею флагов, кедровник, галерею космонавтов и легендарный автобус ЛАЗ-695Б. Участники поблагодарили организаторов за возможность прикоснуться к великой истории, а создателям парка — за вклад в патриотическое воспитание молодежи.