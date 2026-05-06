В Саратове прошел слёт военно-патриотических клубов «За нами будущее России»

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в ДК «Россия» прошел слёт военно-патриотических клубов «За нами будущее России». Мероприятие объединило более 300 человек: ветеранов войны и боевых действий, участников СВО, представителей власти и общественных организаций. Центральным событием стало подведение итогов областного конкурса, в котором участвовали 26 отрядов, включая представителей пяти вузов.

В возрастной категории 18–24 года победил отряд «Сириус» СГЮА, второе место занял центр СГТУ, третье — клуб ПИУ. Среди участников 10–18 лет первое место у клуба «Отвага» ДК «Россия». Победителями викторины по истории войны стали команды СГТУ, ПИУ, «Надежда» и «Отвага». С 70-летием поздравили гвардии полковника в отставке Н.Н. Никуленко.

Сопредседатель регионального отделения ОНФ Ольга Сынкина отметила: «Слёт объединил защитников Отечества — от ветеранов до молодежи. Акция «За нами будущее России» завершится 9 декабря. Впереди конкурсы «Зарница», творческие состязания. В декабре передадим бойцам теплые вещи, детские поделки и слова заботы».