На женщину напала бездомная собака: в Саратове возбудили уголовное дело

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту халатности после нападения бездомной собаки на женщину. Поручение дал руководитель следственного управления Дмитрий Костин. Поводом стала проверка информации, опубликованной в социальных сетях. Дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ.

По версии следствия, должностные лица муниципальных органов власти не приняли надлежащих мер по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. 3 мая на проспекте Энтузиастов в Саратове бродячая собака укусила женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сбор и закрепление доказательственной базы.