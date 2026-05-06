Масштабный слёт военно-патриотических клубов региона прошёл накануне Дня Победы

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы и в рамках Года единства народов ДК «Россия»» прошёл слёт военно-патриотических клубов «За нами будущее России». В мероприятии, объединившем три поколения защитников Отечества — ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, участников специальной военной операции, представителей органов власти и общественных организаций, — приняли участие более 300 человек.

Центральным событием стало торжественное подведение итогов областного конкурса «За нами будущее России». В соревнованиях по разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе, строевой подготовке и знаниям истории участвовали 26 отрядов, в том числе представители пяти вузов Саратовской области.

Церемонию награждения открыл заместитель Председателя Правительства Саратовской области Владимир Попов.

В возрастной категории 18–24 года:

1-е место — отряд «Сириус» Саратовского государственного юридического академии;

2-е место — Центр военно-патриотической деятельности Саратовского государственного технического университета им. Г. Р. Державина;

3-е место — клуб Поволжского института управления им. П. А. Столыпина.

В категории 10–18 лет:

1-е место — военно-патриотический клуб «Отвага» ДК «Россия»;

Победителями викторины по истории Великой Отечественной войны стали команды СГТУ им. Гагарина, ПИУ им. Столыпина, «Надежда» и «Отвага».

С 70-летним юбилеем поздравили гвардии полковника в отставке Н. Н. Никуленко — идейного вдохновителя акции. Награды в дисциплинах «Меткий стрелок» и «Огневой рубеж» вручили подполковник И. М. Третьяков (военный комиссариат Саратовской области) и В. В. Головушкин (ветеран боевых действий, «Боевое братство»).

- Слёт военно-патриотических клубов региона объединил в единую команду защитников Отечества — от ветеранов до молодого поколения. Название нашего конкурса «За нами будущее России» отражает суть происходящего. Патриотическая акция, начатая в феврале, завершится 9 декабря — в День Героев Отечества. Впереди — конкурсы «Зарница», творческие состязания. Благодарим за активную гражданскую позицию и патриотизм. Эта поддержка особенно важна для наших бойцов на фронте. В декабре передадим им тёплые вещи, детские поделки и слова заботы, - отметила сопредседатель Саратовского регионального отделения Общероссийского народного фронта, директор «ДК «Россия»», заслуженный работник культуры РФ Ольга Сынкина.