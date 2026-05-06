Рестораторам упростили порядок торговли на летних верандах

С приходом весны открылись площадки летних кафе!

Чтобы ресторанный бизнес мог продавать алкоголь на сезонных верандах нужно:

иметь действующую лицензию на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита

получить заключение о соответствии сезонного зала установленным требованиям - документ выдается бесплатно в министерстве экономического развития области.

Чтобы упростить процедуру, был разработан новый административный регламент. Его главные принципы — скорость, удобство и понятность для заявителя. Работа велась в рамках федеральной программы «Государство для людей» совместно с АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ».

Результат:

оптимизировали внутренние процессы

сократили сроки оказания услуги

минимизировали риск ошибок при подаче заявлений

Сезонные залы размещаются до 15 ноября