Рестораторам упростили порядок торговли на летних верандах

С приходом весны открылись площадки летних кафе!
Чтобы ресторанный бизнес мог продавать алкоголь на сезонных верандах нужно:
иметь действующую лицензию на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общепита
получить заключение о соответствии сезонного зала установленным требованиям - документ выдается бесплатно в министерстве экономического развития области.
Чтобы упростить процедуру, был разработан новый административный регламент. Его главные принципы — скорость, удобство и понятность для заявителя. Работа велась в рамках федеральной программы «Государство для людей» совместно с АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ».
Результат:
оптимизировали внутренние процессы
сократили сроки оказания услуги
минимизировали риск ошибок при подаче заявлений
Сезонные залы размещаются до 15 ноября