В Саратовской области обсудили механизмы грантовой поддержки технологического бизнеса

Фото: Мининвест Саратовской области

5 мая 2026 года в министерстве инвестиционной политики состоялась деловая встреча, посвященная вопросам грантовой поддержки технологических компаний и импортозамещающих проектов. Участниками мероприятия стали представители промышленных предприятий региона, профильных органов власти, а также федеральных институтов развития.

В начале встречи министр инвестиционной политики Александр Марченко обратился к участникам с приветственным словом. В своей речи он акцентировал внимание на создании Проектного офиса инжиниринга и инноваций, который начал работу на базе Корпорации развития Саратовской области.

«Сегодня государство выстроило масштабную систему поддержки предпринимательства. Проектный офис инжиниринга и инноваций призван стать «единым окном» для промышленных предприятий и малых технологических компаний. Он будет помогать компаниям грамотно упаковывать проект для участия в грантовых конкурсах и обеспечивать полное информационное сопровождение каждого предприятия», — отметил министр.

Основная часть деловой программы была посвящена презентации действующих грантовых инструментов. Участники встречи узнали о механизмах взаимодействия с региональными операторами, требованиях к претендентам и успешных примерах реализованных проектов.

Завершилась встреча сессией «вопрос-ответ», в ходе которой промышленники смогли напрямую уточнить у грантодателей условия участия, сроки подачи заявок и особенности получения грантов.

Дальнейшее информационное сопровождение по грантам окажет Корпорация развития Саратовской области. Предприятиям региона будет предоставлена консультационная поддержка по подготовке заявок и взаимодействию с федеральными институтами развития.